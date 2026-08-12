كشف الفنان السوري معتصم النهار تفاصيل تجربته الدرامية المصرية الأولى من خلال مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»، بالتزامن مع انتهاء تصوير العمل في القاهرة، مؤكداً أن المشروع يمثل محطة مختلفة في مشواره الفني.

تجربة مختلفة

وأوضح معتصم في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك» أن المسلسل يتكون من 15 حلقة ويقدم خلاله شخصية باللهجة المصرية للمرة الأولى، معتبراً أن هذه الخطوة كانت تحدياً كبيراً بالنسبة له، خصوصاً مع طبيعة الشخصية التي وصفها بأنها من أصعب التجارب الجديدة التي خاضها.

وأشار إلى أن فريق العمل بذل جهوداً كبيرة لتقديم حكاية مختلفة تتناول التطور والمستقبل من زاوية جديدة، معرباً عن ثقته بأن المسلسل يقدم معالجة غير معتادة في الدراما العربية.

كواليس تصوير مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا».

كواليس العمل

وعن كواليس التجربة، أعرب معتصم عن امتنانه لفريق العمل، وخص بالشكر المنتج إيهاب السعودي، والمخرج هشام الرشيدي، والكاتب أحمد محمود أبو زيد، إذ ضم العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء والشحات مبروك وآخرون.

يشار إلى أن مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا» أولى بطولات معتصم النهار في الدراما المصرية، ومن المقرر طرحه قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية، لتبدأ مرحلة جديدة من مشواره الفني في مصر.

كواليس تصوير مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا».

أحدث أعماله

كما يخوض معتصم النهار تجربة مصرية جديدة من خلال فيلم «نصيب» يجمعه بالفنانة ياسمين صبري، إلى جانب محمد أنور، ورحمة أحمد، ومصطفى أبو سريع، ودنيا سامي، وخالد سرحان، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، فضلاً عن عدد من ضيوف الشرف. ويأتي الفيلم من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أحمد عبدالفتاح.