تعود الفنانة المصرية منى زكي إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، من خلال مسلسل «طالع نازل»، الذي بدأت تصويره تمهيداً لعرضه عبر منصة «شاهد» ويتكون من 10 حلقات.

تفاصيل العمل

ويشارك في بطولة العمل محمد شاهين، ومريم الخشت، وحمزة دياب، وميمي جمال وليلى عز العرب وآخرون، والعمل من تأليف سماء أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.

تعاون متجدد

ويشهد المسلسل تجدد التعاون بين منى زكي وهاني خليفة بعد «سهر الليالي» و«رحلة 404»، بينما كان آخر ظهور درامي لها في مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض عام 2023.

أحدث أعماله السينمائية

وعلى الجانب السينمائي، تستعد منى زكي لمواصلة حضورها من خلال فيلم «الجواهرجي»، الذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائية ويجمعها بالفنان المصري محمد هنيدي، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

يشار إلى أن الفيلم يجمع بجانب هنيدي ومنى زكي كل من لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، بجانب حضور مميز للراحل أحمد حلاوة وآخرون.