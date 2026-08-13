دخل نادي الرياض بقوة في سباق التعاقد مع لاعب نادي الأنوار حسام مجرشي، ليزاحم أندية الاتحاد والقادسية والعلا على خدمات اللاعب.



وتشير المعطيات إلى اقتراب نادي الرياض من حسم الصفقة والتوقيع مع مجرشي، وذلك بعد وصول المفاوضات بين اللاعب ونادي الاتحاد إلى مراحل متقدمة من الاتفاق.



ويأتي تحرك نادي الرياض في إطار رغبة النادي في تدعيم خط الدفاع وتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.



ويُعد حسام مجرشي من المواهب البارزة في مركز الدفاع، حيث لفت الأنظار بمستوياته، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية خلال الفترة الحالية.