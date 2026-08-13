أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم منخفضًا (20.52) نقطة ليقفل عند مستوى (10823.60) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (245) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (103) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (154) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والآمار، وإم آي إس، والمسار الشامل، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، وأسهم شركات الوسائل الصناعية، والمواساة، والأسماك، وعلم، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(4.24%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والجزيرة، وبترو رابغ، والوسائل الصناعية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، والجزيرة، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، مرتفعًا (40.69) نقطة ليقفل عند مستوى (21821.73) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (13) مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.7) مليون سهم.