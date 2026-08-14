تراجعت القوى العاملة في صناعة السيارات الألمانية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عشرين عامًا، مع خفض الشركات المصنعة للتكاليف في ظل اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية، خصوصا من الشركات الصينية.



وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم (الجمعة)، أن صناعة السيارات الألمانية فقدت وظائف أكثر من أي قطاع صناعي آخر خلال العام المنتهي في شهر يونيو.



وانخفضت القوى العاملة لدى شركات صناعة السيارات الألمانية، بما في ذلك شركتين رائدتين بنسبة 5.8%، أي ما يعادل 42.3 ألف موظف، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005.



ورغم ذلك، لا تزال صناعة السيارات ثاني أكبر قطاع صناعي من حيث عدد الوظائف في ألمانيا، بعد صناعة المعدات والآلات، التي تجاوز عدد العاملين فيها 900 ألف عامل في نهاية يونيو، مقارنة بـ 691.5 ألف في قطاع المركبات.