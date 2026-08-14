ذكر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة هو الأولوية القصوى للإدارة في ظل الحرب ضد إيران.



وصرح فانس في مقابلة مع «فوكس نيوز»، مساء الخميس، قائلاً: «إن أسعار النفط تعتبر منخفضة اليوم، وأقل بكثير من مستوياتها المرتفعة المسجلة في بداية الصراع».



وأضاف أن الهدف الأول لإدارة ترمب هو الحفاظ على أسعار النفط والغاز منخفضة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بينما الهدف الثاني هو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.



ويأتي هذا في تناقض واضح مع الهدف الأمريكي الذي أعلن في بداية الصراع أواخر فبراير، وهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.