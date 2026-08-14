تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، متأثرة بإلغاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اجتماعاً كان مقرراً عقده اليوم، لمناقشة خطط جديدة تتعلق بالأصول الرقمية.

وأوضح متحدث باسم الهيئة، في بيان صدر مساء أمس (الخميس)، أن الاجتماع سيؤجل إلى موعد لاحق، بسبب مشكلة طارئة طرأت على الجدول الزمني.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين إلى ما دون مستوى 63 ألف دولار، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 3%.



وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.67%، أو ما يعادل 423.85 دولار، لتتداول عند 62912.25 دولار.



كما انخفضت الإيثريوم بنسبة 0.71%، أو 13.30 دولار، إلى 1872.74 دولار، فيما تراجعت الريبل بنحو 0.0043 دولار، لتسجل 1.0041 دولار.