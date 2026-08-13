حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه اليوم، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور بيانات تضخم جاءت متوافقة مع التوقعات.

واستقر مؤشر الدولار عند 100.03 نقطة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع 0.2% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات التضخم ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال يوليو الماضي، فيما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5% في يونيو.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي.

وأسهمت البيانات في خفض توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر القادم إلى نحو 40%، مقارنة بـ54% قبل صدورها.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الين الياباني عند نحو 159.40 يناً، فيما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% أمام العملة الأمريكية.