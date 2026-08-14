توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجمه فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن باريس سان جيرمان سيدفع 50 مليون يورو لبرشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضم فيران توريس.

توريس يستعد للسفر

وأضاف الصحفي الموثوق أن فيران توريس حصل على إذن بالسفر إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية في سان جيرمان، على أن يتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.

أرقام توريس وقيمته السوقية

وخاض توريس 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 21 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

يُذكر أن توريس قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين الشهر الماضي.