توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجمه فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.
وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن باريس سان جيرمان سيدفع 50 مليون يورو لبرشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضم فيران توريس.
توريس يستعد للسفر
وأضاف الصحفي الموثوق أن فيران توريس حصل على إذن بالسفر إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية في سان جيرمان، على أن يتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.
أرقام توريس وقيمته السوقية
وخاض توريس 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 21 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».
يُذكر أن توريس قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين الشهر الماضي.
French club Paris Saint-Germain has reached an agreement with Spanish club Barcelona to sign their star Ferran Torres during the current summer transfer window, according to renowned Italian journalist Fabrizio Romano.
Romano explained via his account on the platform "X" that Paris Saint-Germain will pay 50 million euros to Barcelona after reaching a final agreement regarding the acquisition of Ferran Torres.
Torres Prepares to Travel
The reliable journalist added that Ferran Torres has received permission to travel to Paris to undergo medical examinations at Saint-Germain, with contracts set to be signed in the next few hours.
Torres' Stats and Market Value
Torres played 49 matches for Barcelona in various competitions last season, during which he scored 21 goals and provided 3 assists, while his market value is estimated at 50 million euros, according to the "Transfermarkt" website.
It is worth noting that Torres led the Spanish national team to win the 2026 World Cup title, after scoring the winning goal in the final match against Argentina last month.