أبدى مدرب الأهلي الهولندي مارينو بوسيتش ارتياحه للبداية التي حققها فريقه أمام الدرعية في مستهل مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكداً أن لاعبيه ما زالوا في مرحلة استيعاب أفكاره الفنية، وأن الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق لم تكن كافية لتطبيق رؤيته بصورة كاملة.



وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: «جماهيرنا كانت رائعة طوال المباراة وساندتنا بشكل كبير»، مشيراً إلى أن الفريقين تقاسما الاستحواذ خلال فترات اللقاء، قبل أن يمنح تسجيل الهدف لاعبي الأهلي مزيداً من الارتياح داخل الملعب.



وأوضح المدرب الهولندي أن الأجواء التي وجدها منذ وصوله إلى الأهلي ساعدته على التأقلم سريعاً، قائلاً: «أشعر بالارتياح هنا في الأهلي، الأجواء إيجابية جداً والفريق عائلة واحدة»، مضيفاً أن عقلية اللاعبين وشخصيتهم ساعدتاه كثيراً خلال بدايته مع الفريق، إلا أنه شدد على أن اللاعبين «لم يطبقوا أفكاري بالكامل حتى الآن».



وكشف بوسيتش الدور الذي لعبه المدير الرياضي روي بيدرو في توليه المهمة الفنية، مؤكداً أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لقبوله عرض الأهلي، بعدما شرح له حاجات الفريق وطبيعة المشروع والمرحلة القادمة.



وأشاد مدرب الأهلي بما قدمه الدرعية خلال المواجهة، مؤكداً أن منافسه ظهر بصورة مميزة رغم صعوده حديثاً إلى دوري المحترفين وقلة خبرته مقارنة بالأهلي، وهو ما يعكس صعوبة المنافسة منذ الجولة الأولى. وكانت المواجهة تمثل الظهور الرسمي الأول لبوسيتش مع الأهلي، بعدما تولى المهمة عقب نهاية الجزء الأكبر من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.