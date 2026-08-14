أكد مدرب نادي الدرعية برونو لاج أن فريقه قدم أداءً هجومياً جيداً وصنع العديد من الفرص الواضحة، مشيراً إلى أن نتيجة المباراة لم تعكس ما قدمه اللاعبون على أرض الملعب.



وقال برونو لاج: «لعبنا بشكل هجومي وحاولنا الوصول من العمق، لكن في النهاية حدثت بعض الأمور التي خرجت عن سيطرتنا. منذ أول 15 دقيقة وحتى نهاية الشوط الأول صنعنا العديد من الفرص الواضحة، خصوصاً فرصة كوسكار، وفرصة عمر كولي التي ارتطمت بالقائم، وكانت فرصنا أخطر من فرص المنافس».



وأضاف: «كنا جاهزين لتطبيق الضغط العالي والتسبب في مشكلات لدفاع المنافس، ونجحنا بالفعل في ذلك، وظهر الفريق بصورة هجومية جيدة، سواء من خلال العمل الجماعي أو المهارات الفردية».



وأشار برونو لاج إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب القادرين على التطور وتقديم الإضافة، وقال: «لدينا لاعبون صغار يملكون إمكانات جيدة، ومن بينهم عبدالعزيز الفرج، وهناك بعض اللاعبين الذين يحتاجون إلى مزيد من التطور في الالتحامات والجوانب التنافسية، وهذا سيأتي مع الوقت».



واختتم حديثه بالتأكيد على رضاه عن المؤشرات التي أظهرها الفريق، مضيفاً: «الإشارة الإيجابية هي الشعور الذي خرجنا به جميعاً بعد المباراة، وهو أننا قدمنا مستوى يجعلنا نستحق نتيجة أفضل».