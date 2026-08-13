أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم، بدء استقبال طلبات سحب الليرة القديمة إلكترونياً، مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد، وفق الآلية المحددة.



ودعا مصرف سورية إلى التسجيل وحجز موعد لسحب العملة السورية القديمة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب.



وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن تُرسل تفاصيل الموعد إلى مُقدم الطلب عبر رسالة «SMS» إلى رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد.



إجراءات السحب



وأوضح المصرف أن مُقدم الطلب يستكمل إجراءات السحب ويسلّم الوثائق والبيانات المطلوبة في الموعد المحدد، إضافة إلى العملة السورية القديمة في فرع المصرف الذي يحدده عند تقديم الطلب.



وقال المصرف إنه بعد استكمال إجراءات السحب، تُحوَّل القيمة المستحقة بالعملة السورية الجديدة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده مُقدم الطلب لدى المصرف الذي لديه حساب فيه، دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.



ضوابط معتمدة



وأضاف المصرف أن محافظات دير الزور والرقة والحسكة تستمر في عملية سحب العملة السورية القديمة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في تلك المحافظات، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.



وأكد المصرف حق المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين حصراً، دون الأشخاص الاعتباريين، بالتقدم بطلب سحب قيمة ما لديهم من العملة السورية القديمة، وأن طلب السحب لا يتقيد بعدد محدد من الأوراق النقدية أو بفئات معينة، ويمكن لمُقدم الطلب إدراج ما لديه من العملة السورية القديمة وفق البيانات الفعلية للعملة المقدمة للسحب، على أن يُقدَّم طلب السحب لمرة واحدة فقط خلال مرحلة السحب، وفق الضوابط المعتمدة.