شهدت المؤشرات الأوروبية الرئيسية انخفاضات جماعية في ختام تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط وتراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران.



وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع بنحو 0.1%، فيما سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنسبة 0.15% ليعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين مع تصاعد التوترات الإقليمية.



وهبط مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.56%، ليكون الأكثر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الكبرى، متأثراً بمخاوف المستثمرين من تداعيات النزاع الإقليمي على الاقتصاد العالمي.



بداية التعاملات



وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت في بداية تعاملات اليوم، ارتفاعات قليلة، مع انخفاض أسعار النفط وتحول التركيز نحو المخاوف إزاء الطلب، في ​ظل استمرار تعثر جهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات ‌المتحدة وإيران والاضطرابات في مضيق هرمز.



وهبط المؤشر فاينانشال تايمز ​100 البريطاني 0.3 % حتى بعد أن أظهرت بيانات ⁠أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل غير متوقع في شهر يونيو ​الماضي، مما قدم بعض الطمأنينة بشأن توقعات النمو المحلي.