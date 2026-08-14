واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لتسجل مكاسب بأكثر من 1%، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام، عقب تهديد الولايات المتحدة بفرض حظر بحري غير محدد المدة على إيران.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%، رغم تراجعهما بأكثر من 2% في جلسة أمس، وفقاً لـ«رويترز».

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع قناة «نيوزماكس»، إن الأسواق ستشهد مزيداً من القرارات الأمريكية الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن واشنطن ستطبق إجراءات وصفها بأنها غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة.



وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور بيانات شركة «بيكرهيوز» بشأن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة، وسط اهتمام بتطورات الإمدادات الأمريكية وآفاق الإنتاج خلال الفترة القادمة.



وارتفع خام برنت، تسليم أكتوبر، 1.34 دولار، بما يعادل 1.55%، ليصل إلى 88.41 دولار للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)، تسليم سبتمبر، 1.48 دولار، أو 1.80%، إلى 82.73 دولار للبرميل.