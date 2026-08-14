نجحت القوات المسلحة اليمنية في إحباط هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة البرح، غربي محافظة تعز، اليوم (الجمعة)، بعد مواجهات عنيفة كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأعلن مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في هجوم على مواقع القوات المسلحة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسيّر، إلا أن القوات المسلحة كانت على أهبة الاستعداد، وتمكنت من رصد التحركات المعادية والتعامل معها بكفاءة.



وأفاد المصدر بأن المواجهات أسفرت عن سقوط وإصابة العشرات من عناصر الحوثي، وتدمير وإحراق عدد من الأطقم والثكنات والمدافع والآليات العسكرية التابعة لها. وأشار إلى أن الهجوم يأتي في إطار محاولات المليشيات الحوثية التعويض عن خسائرها الأخيرة في الجبهات الغربية.



وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في إفشال الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بالمهاجمين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.



وواصلت القوات اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسيّر شرق محافظة الجوف.



ونشرت مشاهد حية لاستخدام سلاح الطيران المسيّر والأسلحة المتطورة في قصف مواقع وتجمعات وآليات المليشيات في مختلف جبهات القتال.



وأفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في محور البرح، شرق مدينة المخا، مشيرة إلى أن المواجهات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.



وكان مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبرج حذر، أمس (الخميس)، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي من أن اليمن يواجه أخطر تهديد بعودة الحرب على نطاق واسع منذ إبرام هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة عام 2022، في وقت أعلنت المنظمة الدولية أن أكثر من نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.