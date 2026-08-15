حصدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 500 منجز وجائزة وطنية ودولية ومركز متقدم، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة ومعلم ومعلمة في أكثر من 50 مسابقة وطنية وإقليمية وعالمية في عام 2025، كما حصلت على عدد من الميداليات. وأعرب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد عبدالله الغامدي عن سعادته بالإنجازات المتميزة التي حققها الطلبة والمعلمون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأكد أن الإنجازات والنجاحات أثمرت جوائز وميداليات ومراكز متقدمة، تعكس الطموح وروح التميز السائد في المجتمع التعليمي.

وأوضح الغامدي أن هذه النتائج المشرفة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة لقطاع التعليم، إلى جانب الجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس بتعاون شركاء أولياء الأمور لرعاية المواهب وتنميتها، مؤكداً أن الوطن يعقد آمالاً كبيرة على هذه الكفاءات المتميزة، لتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية التي ترفع من مكانة الوطن، وتعزز ريادة قطاع التعليم، واختتم بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق المزيد من التميز والنجاحات في عام 2026.

في غضون ذلك، اطلع مدير عام الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي على برامج وفعاليات نادينا، ومتابعة تفاعل الطلبة مع تجارب نوعية تجمع بين التعلّم والترفيه وتنمية المهارات في بيئات تعليمية جاذبة.

وقال الغامدي: يواصل الطلاب والطالبات استثمار الإجازة الصيفية عبر برنامج «نادينا» من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والرياضية والترفيهية، الهادفة إلى تنمية المهارات، وصقل المواهب، وتعزيز جودة الحياة لدى الطلبة في بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة.

ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين المعرفة والفائدة، في إطار يسهم في بناء الشخصية، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية، بما يواكب مستهدفات وزارة التعليم في الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، وتوفير برامج نوعية تلبي اهتمامات الطلبة وتستثمر طاقاتهم.