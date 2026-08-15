أظهر أمر صادر عن الحكومة الهندية أنها خفضت الضرائب على الأرباح غير المتوقعة على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات اعتباراً من اليوم (السبت).

وجاء في الأمر الحكومي أن الرسوم على صادرات الديزل انخفضت إلى 24 روبية هندية (0.2515 دولار) للتر الواحد من 25.5 روبية، فيما أُلغيت الضريبة على صادرات البنزين لتصبح صفراً بانخفاض من 3.5 روبية للتر الواحد.



وتراجعت الضريبة على وقود الطائرات إلى 19.5 روبية للتر الواحد بدلاً من 22 روبية سابقاً.



وفرضت الهند لأول مرة ضرائب على المكاسب غير المتوقعة في يوليو 2022 للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ثم ألغتها بعد عامين.

وأعادت فرض هذه الضريبة في مارس 2026 بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



وتراجع الهند حالياً أي رسوم مفروضة على التصدير كل أسبوعين، بناءً على الأسعار الدولية للنفط الخام والمنتجات البترولية.