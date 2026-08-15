سجلت القروض الجديدة باليوان في الصين انكماشاً قياسياً خلال يوليو، خلافاً لتوقعات الأسواق، حيث أثرت العوامل الموسمية وضعف طلب الأسر على الائتمان سلباً على الإقراض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأظهرت حسابات مستندة إلى بيانات بنك الشعب الصيني انخفاض القروض الجديدة باليوان بمقدار 340 مليار يوان (نحو 50.4 مليار دولار) في يوليو، مقارنة بتوقعات رجحت تسجيل زيادة بـ 45 مليار يوان، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وكشفت البيانات أن إجمالي القروض الجديدة بلغ 10.38 تريليون يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بانخفاض عن 12.87 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.