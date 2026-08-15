حافظ الهلال على سجله القياسي في المباريات الافتتاحية لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء، ومالكوم، وروبن نيفيز من ركلتي جزاء، فيما سجل للفيصلي ألكسندر مندي وثيو بوجوندا.

الهلال يواصل كتابة التاريخ

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، لم يخسر الهلال أي مباراة افتتاحية في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، إذ حقق 18 فوزًا مقابل تعادل واحد.

وأضافت الشبكة أن الهلال حقق الفوز في آخر 14 مباراة افتتاحية له على التوالي، كما لم يسبق له أن فشل في التسجيل في أي مباراة افتتاحية بالمسابقة.

بنزيما يُكرر البداية التهديفية

وأشارت «أوبتا» إلى أن كريم بنزيما افتتح أهداف الهلال في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما كان قد افتتح أهداف الاتحاد في الموسم الماضي، ليواصل المهاجم الفرنسي حضوره التهديفي اللافت في بدايات المسابقة.