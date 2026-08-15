أعلن نادي الاتحاد، اليوم (الجمعة)، انتقال لاعبه الشاب أوناي هيرنانديز إلى جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة.

إعارة لمدة موسم

وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «وافقت إدارة الاتحاد على إعارة اللاعب الإسباني أوناي هيرنانديز إلى فريق جيرونا الإسباني حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وتمنت للاعب التوفيق والاستفادة من هذه التجربة الاحترافية».

مسيرة أوناي هيرنانديز

يُذكر أن أوناي هيرنانديز بدأ مسيرته في جيرونا قبل أن ينضم إلى أكاديمية برشلونة في 2022، ثم انتقل إلى الاتحاد في يناير 2025 في صفقة بلغت قيمتها نحو 4.5 مليون يورو.

وأُعير أوناي هيرنانديز إلى الشباب الموسم الماضي (2025-2026) للحصول على عدد دقائق لعب أكثر، وشارك مع «الليوث» في 21 مباراة، بإجمالي 1426 دقيقة، صنع خلالها هدفاً واحداً.