السر المالي المذهل.. ماذا كشفت وثيقة زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

في خطوة قانونية جريئة وغير متوقعة هزت أوساط المشاهير، جاءت وثيقة الزواج المدني لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لتكشف تفاصيل اتفاق مالي صارم يحمي ثروة أسطورة النصر، وتكشف الحقيقة الكاملة لمكان إقامتهما القادم.

أثار إعلان زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة نادي النصر السعودي، وشريكته جورجينا رودريغيز، ضجة واسعة عبر وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي. ولكن المفاجأة الكبرى لم تكن في حفل الزفاف نفسه، بل فيما كشفته خبايا «وثيقة الزواج المدني» الرسمية التي ساطت الضوء على كواليس مالية وقانونية غير معتادة!

حراسة مشددة على الثروة

بحسب الوثيقة الرسمية التي تم تسريبها عبر وسائل إعلام أوروبية بارزة مثل صحيفة JN البرتغالية، اختار الثنائي تطبيق «نظام فصل الممتلكات» بشكل قاطع.

هذا الاتفاق المالي الحاسم يعني ببساطة:

استقلال تام للأصول: يحتفظ كل طرف بملكية وإدارة ثروته وممتلكاته الخاصة بشكل كامل ومستقل عن الآخر.

قبل وبعد الزواج: يحافظ كل من رونالدو وجورجينا على ما كان يمتلكه قبل الارتباط، بل ويمتد الأمر ليشمل أي أموال أو ممتلكات يحصل عليها أي منهما بشكل فردي طوال فترة الزواج.

الأملاك المشتركة: يقتصر التشارك فقط على الأصول التي يتم شراؤها وتوثيقها بشكل مشترك بين الطرفين بصفتها ملكية مزدوجة.

أظهرت الوثيقة التي تحمل الرقم (1493/2026) أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية تم قبل 24 ساعة فقط من إتمام مراسم الزواج المدني. وقد أقيم الحفل في أجواء عائلية بالغة السرية والخصوصية داخل قصر الثنائي الفاخر بمدينة كاشكايش البرتغالية، بحضور أبنائهما الخمسة فقط، إلى جانب عدد محدود جداً من أفراد العائلة والمقربين والشهود.

وعلى الصعيد الشخصي والقانوني، أثبتت الوثيقة أن كلاً من رونالدو وجورجينا احتفظ باسمه الأصلي دون أي تغيير، في خطوة تؤكد طبيعة الترتيبات العملية والمنظمة التي تحكم هذا الزواج.

ومع تزايد التكهنات حول مستقبل «الدون» الكروي وحياته الشخصية، حسمت الوثيقة الرسمية الجدل تماماً، مؤكدة أن كريستيانو رونالدو وجورجينا سيواصلان الإقامة في العاصمة السعودية الرياض، حيث يقود النجم البرتغالي مشروعه الرياضي الكبير مع نادي النصر، متألقاً داخل الملاعب السعودية وخارجها.