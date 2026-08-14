يلوح في أفق العاصمة السورية حدث فني طال انتظاره، فدمشق تتزين لاستقبال كبار نجوم الطرب بعد سنوات من الغياب. وفي خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في الشارع الفني العربي، حسم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور الجدل المثار حول موعد عودة الفنانة أصالة نصري، كاشفاً في الوقت ذاته عن مساعٍ استثنائية لإعادة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى خشبة المسرح من بوابة دمشق.

وأكد الناطور رسمياً إقامة حفلين غنائيين للنجمة أصالة نصري في قلب العاصمة دمشق يومي 17 و19 سبتمبر القادم، لتكون هذه الزيارة الأولى لها بعد انقطاع دام زهاء 15 عاماً.

ورغم تأكيد الموعد وتصريحات أصالة الأخيرة عن حماسها للقاء الجمهور السوري، لا تزال التفاصيل التنظيمية ومكان الحفل قيد الإعداد النهائي لضمان خروجه بالشكل الذي يليق برمزية الحدث.

فضل شاكر.. رحلة التعافي نحو مسرح دمشق

وعلى صعيد آخر، فجر نقيب الفنانين مفاجأة مدوية بوجود جهود حثيثة لتكون دمشق هي محطة العودة الرسمية للنجم اللبناني فضل شاكر بعد إخلاء سبيله أخيراً.

الوضع الصحي: أوضح الناطور أن فضل شاكر يقضي حالياً فترة علاج ونقاهة لاستعادة عافيته بعد الظروف القاسية التي مر بها.

جاهزية العودة: ارتبطت إقامة الحفل باجتياز فضل شاكر لمرحلته العلاجية واستعادته لجاهزيته الفنية والصحية الكاملة.

وتتقاطع تصريحات نقابة الفنانين السوريين مع تحركات رسمية سابقة أعلن عنها وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، والذي أكد تواصله مع فضل شاكر للاطمئنان عليه، مشيراً إلى وجود ترتيبات تجري خلف الكواليس لإمكانية جمع أصالة وفضل شاكر في حفل فني مشترك يعيد رسم الخارطة الفنية بالمنطقة.