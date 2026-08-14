تسجل الفنانة السعودية إلهام علي حضوراً درامياً جديداً من خلال بطولة مسلسل «خاطفة الدمام»، الذي يجمعها مجدّداً بالمخرج سعيد الماروق، بعد تعاونهما السابق في مسلسل «عرس الجن».

ويأتي العمل في تجربة درامية قصيرة تتكوّن من 4 حلقات فقط، ومن المنتظر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويجمع بين التشويق النفسي والجريمة، ضمن إيقاع سريع وتصاعد متواصل للأحداث على امتداد حلقاته.

ويستند المسلسل إلى قضية «خاطفة الدمام» الشهيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام في السعودية، فيما تقدّم إلهام علي شخصية مختلفة ضمن حبكة درامية مستوحاة من وقائع حقيقية، في تجربة تضيف حضوراً جديداً إلى أعمالها الدرامية.

وتواصل الشركة المنتجة حالياً استكمال التعاقدات مع بقية فريق العمل، بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على التحضيرات، استعداداً لانطلاق تصوير المسلسل خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر، تنتظر إلهام علي عرض الموسم الثالث من مسلسل «سندس»، بعد انتهائها من تصويره بمشاركة عدد من أبطال الأجزاء السابقة.