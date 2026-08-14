أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الكرواتي اليوم (الجمعة)، تراجع التضخم في أسعار المستهلكين خلال يوليو إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، بما يتوافق مع التقديرات الأولية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 4.5% في يونيو، مسجلًا أبطأ وتيرة للتضخم منذ فبراير عندما بلغت 3.8%.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما تسارع انخفاض أسعار الملابس إلى 4.2% مقارنة بـ2.8% في يونيو، كما تباطأ التضخم في قطاع النقل إلى 8.2% من 8.6%، في حين ارتفع معدل نمو أسعار السكن والمرافق بشكل طفيف إلى 12.2% من 12%.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال يوليو بعد تراجعها بنسبة 0.4% في يونيو.