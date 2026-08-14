لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منذ يوم (الخميس) واليوم (الجمعة) شرقي اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان في بيان أنها أصدرت أعلى تحذير من الأمطار الغزيرة (المستوى 5) في أكثر من ثلث البلديات بمحافظة تشيبا القريبة من العاصمة طوكيو.

وأضافت أنه تم تحذير المواطنين في مدينتي تشيبا وإيتشيكاوا وبلدات أخرى لاتخاذ إجراءات السلامة الفورية، بالتزامن مع وقوع فيضانات واسعة النطاق في الطرق العامة.

وأصدرت الوكالة تحذيراً من انهيارات أرضية (المستوى 5) لعدد من البلدات في المحافظة، شملت تشيبا ومجاورتها إيتشيهارا، قبل أن يتم تخفيض مستوى جميع التحذيرات اليوم.