تشهد سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم فرصة لرصد هلال شهر ربيع الأول باتجاه الأفق الغربي، في مشهد مناسب للرصد والتصوير عند صفاء الأجواء.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر وصل إلى منزلة الاقتران يوم الأربعاء 12 أغسطس عند الساعة 08:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إيذاناً ببداية دورة قمرية جديدة، ليبدأ بعدها الهلال بالابتعاد تدريجياً عن الشمس والارتفاع في سماء المساء.

وأشار إلى أنه يمكن خلال رصد الهلال ملاحظة ظاهرة نور الأرض التي تظهر الجزء غير المضاء من القمر بإضاءة خافتة نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن سطح الأرض، فيما يواصل القمر انتقاله شرقاً بين النجوم من ليلة إلى أخرى.