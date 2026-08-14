ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.1% على أساس سنوي خلال يوليو مقابل 1.8% في يونيو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، وفق البيانات النهائية الصادرة اليوم عن معهد الإحصاء الفرنسي.

وبحسب المؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي، بلغ التضخم 2.4% في يوليو مقارنة بـ2% في يونيو، وجاءت القراءات متوافقة مع التقديرات الأولية.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2% والطاقة بنسبة 12.6%، بينما زادت أسعار الغذاء 1% وتراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في يوليو بعد تراجعها 0.3% في يونيو.