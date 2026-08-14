أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بشدة الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وسلامة الملاحة وأمن الطاقة العالمي.

وشدد اليماحي، في بيان، على ضرورة احترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية الدولية، محذراً من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز يهدد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، وتتجاوز تداعياته حدود المنطقة.

وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، وضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.