وجهت وزارة الداخلية المصرية ضربة أمنية جديدة إلى البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة في عدد من المحافظات، فيما أسفر التعامل مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة عن مقتل 4 منهم.

وتأتي العملية في إطار تحركات استباقية تستهدف منع وصول المخدرات والأسلحة إلى الأسواق، وإجهاض مخططات الاتجار بها قبل تنفيذها، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.



معلومات أمنية تكشف تحركات البؤر الإجرامية

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، كشفت عن نشاط عدد من البؤر الإجرامية المنتشرة في عدة محافظات.

وأوضحت أن هذه البؤر تضم عناصر جنائية وصفتها بـ«شديدة الخطورة»، وكانت تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً للاتجار بها وترويجها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، شنت الأجهزة الأمنية حملات استهدفت عناصر هذه البؤر، بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.



مقتل 4 عناصر في دمياط والدقهلية

وأسفرت المواجهات الأمنية عن مقتل 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر المستهدفة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العناصر التي لقيت مصرعها سبق اتهامها والحكم عليها بالسجن في عدد من الجنايات، من بينها الشروع في القتل، والاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، والسرقة بالإكراه.

أكثر من نصف طن مخدرات و121 قطعة سلاح

وخلال العمليات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 121 قطعة سلاح ناري متنوعة.



وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة التي جرى ضبطها بأكثر من 176 مليون جنيه مصري.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والعناصر المضبوطة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الأمنية المصرية التي تستهدف ما تصفه وزارة الداخلية بالبؤر الإجرامية، خصوصاً العناصر المتورطة في جلب وتخزين وترويج المواد المخدرة أو حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيداً لعرض الوقائع على جهات التحقيق المختصة.