تصدرت المدن ذات الأجواء الحارة قائمة المدن السعودية الأكثر إنفاقاً خلال ذروة الموسم السياحي، وفقاً لتقرير وبيانات البنك المركزي السعودي «ساما» التي أكدت أن المدن ذات الأجواء الحارة جاءت الأكثر إنفاقاً خلال ذروة الموسم السياحي، فيما تبعتها المدن المعتدلة صيفاً، في دلالة على استمرار قوة النشاط الاستهلاكي في المدن الكبرى رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيانات عمليات نقاط البيع للأسبوع الماضي، جاءت الرياض في المركز الأول من حيث قيمة الإنفاق، تلتها جدة، ثم مكة المكرمة، فالمدينة المنورة، ثم الدمام. وحلّت الطائف في المرتبة السادسة، تليها الخبر، ثم أبها، وأخيراً الباحة.

وتبرز هذه النتائج استمرار كثافة الحركة التجارية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مقابل المدن الجبلية ذات المناخ المعتدل التي تنشط سياحياً خلال الصيف وتستقطب المصطافين.

وتوضح بيانات «ساما» حجم الإنفاق عبر نقاط البيع في قطاعات متعددة تشمل المطاعم والمقاهي، والأطعمة والمشروبات، والملابس، والنقل، والفنادق، والترفيه وغيرها.

كما سجّلت مؤشرات الطقس فروقات واضحة في درجات الحرارة بين المدن؛ إذ بلغت في الرياض 39 درجة، وفي المدينة المنورة 37، والدمام 36، وجدة 35، ومكة 34 درجة. بينما جاءت أكثر اعتدالاً في المدن الجبلية السياحية، حيث سجلت الطائف 28 درجة، والباحة 25، وأبها 22 درجة، بفارق يصل إلى 17 درجة بين الرياض وأبها.

وتتزامن هذه المؤشرات مع موسم الصيف الذي يشهد حركة سياحية داخلية نشطة، حيث يتجه جزء من المصطافين إلى المناطق المعتدلة، فيما تبقى المدن الكبرى صاحبة الحصة الأكبر من الإنفاق بحكم كثافة السكان واتساع النشاط الاقتصادي.