كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع تل أبو صيفي بمدينة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية المصرية، عن سور ضخم من الطوب اللبن، ببواباته وغرفه الداخلية وطبقاته المختلفة التي تمثل السور الخارجي لأحد المعابد، كما رصدت بقايا طريقين حجريين متعاقبين يؤديان من خارج منطقة التحصين إلى داخل المعبد، ما يبزر الدور الإستراتيجي والحضاري الذي لعبته هذه المنطقة في حماية الحدود الشرقية لمصر عبر العصور.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان أن أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة أسفرت عن الكشف عن غرف تخزينية في الناحية الشمالية للمعبد، وغرف خدمية أوسع في الناحية الجنوبية، إضافةً إلى العثور على نصف عَتب علوي ضخم من الحجر الرملي مكسور إلى جزءين، ومنقوش من ثلاث جهات.

وأضافت أنه تم الكشف أيضاً عن مجموعة من اللقى الأثرية ذات الدلالات الإدارية والعسكرية، من بينها جزء من تمثال من حجر الشست من عصر الأسرة السادسة والعشرين، كما عُثر على تمثال فاقد الرأس والقدمين من العصر المتأخر من التاريخ المصري القديم، وجذع تمثال ملكي من البازلت، إلى جانب أجزاء من تماثيل لصقور مصنوعة من البازلت والحجر الجيري.

وأفادت بأن نتائج الحفائر تشير إلى أن المعبد بلغ ذروة ازدهاره المعماري خلال العصر البطلمي، قبل أن يُعاد استخدام أجزاء منه في إنشاء ثكنات عسكرية خلال القرن الثالث الميلادي، فيما تحوّل في أواخر العصر الروماني إلى محجر لإنتاج الجير، إذ كشفت البعثة عن فرنين دائريين ضخمين، يحتويان على بقايا أحجار جيرية.