كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي المصري حقيقة تلقي ناديه عرضاً من الاتحاد للتعاقد مع نجم خط الوسط إمام عاشور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لا عروض أو مفاوضات

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «لم نتلقَّ عرضاً من الاتحاد حتى هذه اللحظة للتعاقد مع إمام عاشور، كذلك لا توجد مفاوضات».

تألق مونديالي

وخطف إمام عاشور الأضواء بتألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ سجل هدفين خلال البطولة، أمام بلجيكا في المباراة الافتتاحية، وفي شباك أستراليا في دور الـ32.

أرقام عاشور مع الأهلي

خاض إمام عاشور 19 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد الدولي المصري مع الأهلي حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدر قيمته السوقية بأربعة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».