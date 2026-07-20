أشعل الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين باللغة الإنجليزية موجة من التفاعل، بعدما نشر صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.



واكتفى الحساب بنشر الصورة مرفقة برمز «الماعز» فقط، في إشارة متداولة إلى لقب «الأعظم في التاريخ (GOAT)»، دون أي تعليق أو توضيح إضافي، ما دفع الجماهير إلى ربط المنشور مباشرة بخسارة الأرجنتين والجدل التاريخي المستمر بين رونالدو وليونيل ميسي.



وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، وسط تباين في ردود الأفعال؛ إذ اعتبره البعض رسالة تحمل دلالات واضحة بعد نهاية حلم الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب، فيما رأى آخرون أنه مجرد احتفاء بأحد أبرز نجوم الدوري السعودي، ليؤكد المنشور أن المنافسة بين رونالدو وميسي لا تزال حاضرة حتى بعد إسدال الستار على نهائي كأس العالم.