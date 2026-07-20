تُوّج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، ليؤكدوا أنهم ملوك النهائيات في القرن الـ21، ويواصلوا كتابة واحدة من أعظم الحقب في تاريخ كرة القدم.



منذ اعتلاء عرش أوروبا في يورو 2008، لم تتوقف إسبانيا عن صناعة المجد، فأتبعت اللقب القاري بكأس العالم 2010، ثم عادت للتتويج الأوروبي في يورو 2012، قبل أن تستعيد عرش القارة مجدداً في يورو 2024، وتُكمل الهيمنة العالمية بحصد كأس العالم 2026.



خمسة نهائيات كبرى، خمسة ألقاب، ولا هزيمة واحدة في النهائي، ليؤكد «لا روخا» أنه حين يصل إلى المباراة الأخيرة، فإنه لا يكتفي بالمنافسة، بل يتوّج بطلاً.



كما كررت إسبانيا إنجازاً تاريخياً للمرة الثانية، بعدما نجحت في تحويل لقب بطولة أوروبا إلى تتويج بكأس العالم، أولاً بين يورو 2008 ومونديال 2010، والآن بين يورو 2024 وكأس العالم 2026.