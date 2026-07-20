أنقذ فيران توريس منتخب إسبانيا في الوقت القاتل، بعدما سجل هدفاً حاسماً أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، ليصل إلى هدفه الثالث في النسخة الحالية من البطولة، ويعادل بذلك أرقام فيرناندو مورينتس ودييغو كوستا وألفارو موراتا، محتلاً المركز الخامس بين هدافي إسبانيا في كأس العالم خلال القرن الـ21.



ولم يتوقف إنجاز مهاجم إسبانيا عند المونديال، إذ رفع توريس رصيده إلى 25 هدفاً دولياً، ليصعد إلى المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإسباني، مؤكداً حضوره بين أبرز الهدافين في تاريخ «لا روخا».