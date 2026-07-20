تُوّجت إسبانيا بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها، بعدما حسمت النهائي أمام الأرجنتين في مواجهة مثيرة، ليعود «لا روخا» إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاماً من تتويجه الأول في مونديال 2010.



وقدم المنتخب الإسباني مشواراً استثنائياً طوال البطولة، أثبت خلاله امتلاكه مزيجاً من الجودة الفنية والشخصية القوية والقدرة على التعامل مع أصعب المواجهات، قبل أن ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية وحسم اللقب أمام أحد أقوى منتخبات العالم.



وشهد النهائي لحظات درامية حتى صافرة النهاية، قبل أن يظهر فيران توريس في الوقت الحاسم، ويسجل هدفاً قاتلاً منح إسبانيا التفوق، ليصبح أحد أبرز أبطال ليلة التتويج ويقود منتخب بلاده نحو المجد العالمي.



وبهذا اللقب، رفعت إسبانيا رصيدها إلى بطولتين في كأس العالم، مؤكدة عودتها إلى منصات التتويج العالمية، ومواصلة كتابة تاريخ جديد لجيلها الحالي الذي أعاد «لا روخا» إلى القمة من جديد.