أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إنهاء تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم محمود حسن (تريزيغيه)، تمهيداً لانضمام اللاعب إلى نادي الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بيان الأهلي

وصرّح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، بأنه أنهى تعاقده مع تريزيغيه بعد مناقشات ومشاورات ودية، وتسوية مالية حكمتها العلاقة المميزة بين اللاعب وناديه.

ووجّه الأهلي الشكر إلى تريزيغيه على الفترة الماضية التي بذل خلالها كل الجهد للمساهمة مع زملائه في تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات.

تريزيغيه: سأظل ممتناً للأهلي وجماهيره

وأكّد اللاعب شكره الكامل للنادي ومجلس إدارته، لما لقيه من اهتمام وتقدير، كما عبّر عن امتنانه وحبه لجماهير الأهلي، التي يعتز بها ويدين لها بالكثير من الدعم والمساندة طوال مشواره الكروي.

الرياض يستعد لإعلان ضم اللاعب

ويستعد نادي الرياض للإعلان عن التعاقد مع الدولي المصري تريزيغيه، على أن ينضم إلى معسكر الفريق في النمسا، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

أرقام تريزيغيه

وخاض تريزيغيه 32 مباراة بقميص الأهلي المصري في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.