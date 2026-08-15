رغبت في العودة إلى مصر بأطفالها فقتلها وأخفى جثمانها.. السجن 12 عاماً لمصري بألمانيا

أسدلت محكمة تراونشتاين الإقليمية في ولاية بافاريا الألمانية الستار على قضية مقتل المصرية إيمان حسن، البالغة 34 عاماً، بعدما قضت بسجن زوجها عبدالرحيم مطاوع (45 عاماً)ً، لمدة 12 عاماً، عقب إدانته بالتسبب في وفاتها وإخفاء جثمانها داخل إحدى الغابات، في جريمة ظلت تفاصيلها غامضة لأكثر من 7 أشهر.

وأدانت المحكمة المتهم بجريمة القتل غير العمد، بعدما خلصت إلى أنه قتل زوجته داخل مسكنهما المشترك في مدينة باد أيبلينج جنوب بافاريا، قبل أن ينقل جثمانها بسيارته ويخفيه في منطقة غابات قريبة.



اختفاء إيمان وبداية رحلة البحث

تعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2024، عندما انقطع الاتصال بإيمان بشكل مفاجئ، وفي أعقاب اختفائها، أبلغ زوجها أسرتها بأنها غادرت المنزل، وتركت خلفها أطفالها الثلاثة، من بينهم رضيع، إلى جانب هاتفها المحمول، قبل أن يتقدم ببلاغ إلى الشرطة بشأن اختفائها بعد مرور نحو أسبوعين.

ومع مرور الوقت، تصاعدت المخاوف بشأن مصيرها، خصوصاً مع عدم ظهور أي معلومات موثوقة بشأن مكان وجودها.

وبحسب معارف لإيمان في ألمانيا، كانت قد لجأت في وقت سابق إلى دار لحماية النساء المعنفات (Frauenhaus) برفقة أطفالها، بعدما تعرضت، وفق رواياتهم، للعنف من جانب زوجها، لكنها غادرت الدار في وقت لاحق.



العثور على الجثمان بعد أكثر من 7 أشهر

ظل مصير إيمان مجهولاً حتى يونيو 2025، عندما عثرت السلطات الألمانية على جثمانها في غابة بالقرب من مدينة باد أيبلينج.

وجاء العثور على الجثمان بصورة عرضية، أثناء عملية بحث كانت تجريها السلطات عن طفل تائه في المنطقة، إذ بدأت الكلاب البوليسية في الحفر بموقع محدد، لتكتشف جثمان إيمان مدفوناً وملفوفاً بغطاء.

وبحسب المعلومات الواردة في القضية، تبين أن الغطاء الذي عُثر على الجثمان ملفوفاً بداخله كان موجوداً من قبل في منزل إيمان، وظهر في صور التُقطت داخل المسكن.

وعقب اكتشاف الجثمان، بدأت التحقيقات في ملابسات وفاتها، قبل أن تتجه الشبهات إلى الزوج، الذي ألقت السلطات القبض عليه، لتبدأ محاكمته في القضية.

كيف وقعت الجريمة؟

خلصت المحكمة الألمانية إلى أن المتهم دخل في مشادة مع زوجته داخل منزلهما، قبل أن يضربها بقوة باستخدام أداة، ما تسبب في إصابات خطيرة في الرأس والجزء العلوي من جسدها أدت إلى وفاتها.

وبعد ذلك، لف المتهم جثمان زوجته العاري في غطاء ذي نقوش تشبه جلد النمر، ثم نقله بواسطة سيارته إلى غابة بالقرب من باد أيبلينج، حيث أخفاه بين الأشجار والشجيرات.

وأشارت المحكمة إلى أن خلفية الجريمة ارتبطت بالخلافات الزوجية، ورغبة إيمان في الانفصال عن زوجها والعودة إلى مصر برفقة أطفالها الثلاثة.

كما توصلت التحقيقات إلى أن الزوج كان قد اعتدى على زوجته جسدياً ونفسياً منذ نهاية عام 2022، وفق ما أوردته القضية أمام المحكمة.

لماذا لم يصدر حكم بالسجن المؤبد؟

رغم أن المتهم كان يحاكم بتهمة القتل العمد، فإن المحكمة لم تجد أدلة كافية تثبت أن الجريمة كانت مخططاً لها مسبقاً.

وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى إدانته بالقتل غير العمد، وقضت بسجنه 12 عاماً.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانته بجريمة القتل العمد والحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما طالبت هيئة الدفاع عن المتهم ببراءته.

لكن المحكمة أخذت في الاعتبار ما توصلت إليه من ملابسات الواقعة، وانتهت إلى العقوبة الصادرة بحقه.

مأساة لم تنتهِ بالحكم

ولا تزال تداعيات القضية تلقي بظلالها على أسرة إيمان، إذ يقيم أطفالها الثلاثة في دار لرعاية الأطفال بألمانيا منذ وفاة والدتهم.

وتناشد أسرة إيمان وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في ألمانيا مساعدتها في استعادة الأطفال، وإنهاء معاناتهم التي بدأت باختفاء والدتهم وانتهت بمقتلها، بينما وجدوا أنفسهم بعيداً عن أسرتهم في مصر.