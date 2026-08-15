خلف شاشات الهواتف البراقة وفي قلب المحادثات المشفرة، لم تعد تجارة السموم تُدار في الأزقة المظلمة أو عبر «تجار الرصيف». لقد انتقل سوق الكيف كلياً إلى الفضاء الرقمي، حيث تحول «تطبيق المحادثة» إلى متجر مفتوح، و«الرسالة النصية» إلى اتفاق تسليم!

لكن هذا الوهم بالخفاء الرقمي لم يصمد طويلاً، ففي غضون دقائق معدودة، تحولت خوارزميات التتبع الإلكتروني إلى مصيدة قاتلة أطاحت بأكبر الشبكات الرقمية الناشئة في ضربة استباقية خاطفة.

وفي مصر على سبيل المثال، تعكس الضربات الأمنية المتلاحقة تحولاً بنيوياً في سلوك عصابات الترويج، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تُستغل كـ«واجهة عرض» لجذب الشباب والمراهقين الذين يفضلون الخصوصية والسرعة:

صيد العقول الشابة: لم يعد المستهدف زبوناً تقليدياً، بل فئات عمرية تتصفح الإنترنت وتتعامل مع التكنولوجيا كجزء من حياتها اليومية، وهو ما يُفسر دخول «الطلاب» على خط إدارة هذه الشبكات.

وهم الأمان الخائف: يعتقد المروجون أن التخفي خلف أسماء مستعارة وحسابات وهمية يُشكل غطاءً فولاذياً يحميهم من الشبهات، لكنهم ينسون أن كل حركة على الفضاء الرقمي تترك «أثراً جنائياً لا يُمحى».

المحركون الفعليون لخيوط اللعبة الرقمية

خلف هذه الشاشات الباردة، تُدار منظومة معقدة تتوزع فيها الأدوار بدقة متناهية لتفادي السقوط، حيث تقف في القمة العصابات المنظمة والمافيات العابرة للحدود التي تشرف على خطوط الإنتاج والتهريب الكبرى، مستعينة بـ«وسطاء رقميين» لإدارة العرض والطلب عن بُعد دون تورط ميداني.

وفي المنتصف، يبرز دور «الوسيط الرقمي» (الأدمن الهارب) الذي يدير الحسابات على التطبيقات المشفرة والخوادم المغلقة في الإنترنت المظلم، معتمداً على برامج التشفير لحماية هويته. أما في الميدان، فيأتي دور «المروج المحلي» (سائق الدليفري)، وهو العنصر النافذ الذي يُطلب منه تنفيذ مهام خطرة تتلخص في وضع الشحنة في نقطة جغرافية محددة وإرسال إحداثياتها للزبون دون أن يلتقيا وجهاً لوجه.

كيف تعمل المنظومة؟

تبدأ العملية عبر مرحلة العرض والترويج على منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الدردشة لاستدراج الضحايا وبناء قنوات مغلقة. ثم تنتقل مباشرة إلى مرحلة الدفع المالي عبر المحافظ الإلكترونية أو العملات الرقمية لتعمية الأثر المالي وتسهيل غسل الأموال.

وتختتم المنظومة نشاطها بمرحلة التسليم السري (Dead Drop)، حيث يُشارك المروج إحداثيات الموقع الجغرافي للزبون في نقطة مهجورة أو غير لافتة بالشارع، متوهماً أن قطع الاتصال المباشر يحميه من إلقاء القبض الميداني.

ولم تكن المعطيات الأمنية الميدانية المسجلة اليوم مثلاً (السبت) سوى تأكيد حيّ على هذا التحول الخطير، بعدما رصدت أجهزة الرصد الإلكتروني بوزارة الداخلية المصرية نشاطين إجراميين متطابقين في التوقيت والأسلوب داخل محافظة الجيزة:

الطالب والسلاح: سقوط طالب في الجيزة أدار صفحة متخصصة لبيع العقاقير والمواد المخدرة. والمفاجأة لم تكن فقط في حجم الأقراص والسموم المضبوطة بحوزته، بل في حيازته لسلاح ناري (فرد محلي) وسلاحين أبيضين، ما يؤكد أن «التجارة الرقمية» لم تتخلَّ عن عنف التجارة التقليدية ودمويتها.

سُم البودرة في بولاق: في الدائرة ذاتها وفي التوقيت نفسه تقريباً، سقط مسجل خطر في بولاق الدكرور اتخذ من صفحة إلكترونية معبراً لترويج مخدر «البودرة» الفتاك، ليتبين عقب فحص هاتفه المحمول أنه يدير شبكة «دليفري رقمية» كاملة بالرسائل والدلائل القاطعة.

سقوط الستار

أثبتت المداهمات الخاطفة أن «إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات» باتت تمتلك خوارزميات تتبع متطورة تتفوق على أساليب التخفي الإلكتروني، إذ تجري العملية عبر مراحل دقيقة:

التحليل الجنائي الرقمي (Digital Forensics): تتبع الأثر الرقمي للحسابات واختراق الدوائر المغلقة للصفحات المشبوهة لتحديد النطاق الجغرافي للشبكة بدقة.

الفحص الرقمي للهواتف: استعادة الرسائل النصية المحذوفة وسجلات الاتصال أونلاين، وتحويلها إلى أدلة إدانة دامغة وموثقة لا تقبل الشك أمام النيابة العامة.

ويمكن الخلوص إلى أن تحول تجارة المخدرات إلى «دليفري أونلاين» ليس مجرد مواكبة للتقنية، بل هو محاولة يائسة للهروب من الشارع، لكن هذه المحاولة تحطمت تماماً حين اكتشف «أدمن الصفحات» أن الهاتف الذي يروجون من خلاله، كان في الوقت نفسه جهاز التنصت والأداة التي قادتهم مباشرة إلى قبضة العدالة.