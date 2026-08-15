حسمت الفنانة المصرية شهيرة الجدل المثار حول حقيقة ارتدائها الحجاب، موضحة موقفها من الأمر للمرة الأولى بشكل مباشر، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن برنامج «الصورة».

«محتشمة مش محجبة»

وقالت شهيرة، في البرومو الدعائي للحلقة، رداً على التساؤلات بشأن إطلالاتها خلال الفترة الماضية: «أنا ست محتشمة مش محجبة»، لتوضح أن ظهورها بملابس محتشمة لا يعني ارتداءها الحجاب، وتحسم بذلك الجدل الذي تكرر خلال الفترة الأخيرة.

ذكريات المسرح

وتتحدث شهيرة خلال اللقاء عن محطات مختلفة من مشوارها الفني، إلى جانب تجربتها مع المسرح، وما يفرضه الوقوف على خشبته من مسؤولية وحضور أمام الجمهور.

وتشير الفنانة إلى أن الوقوف على خشبة المسرح ليس أمرًا سهلًا، إذ يحتاج إلى حضور قوي وقدرة على التعامل المباشر مع الجمهور.

محمود ياسين في الذاكرة

ويحضر الفنان المصري الراحل محمود ياسين في حديث شهيرة، إذ تتطرق إلى الانتقادات التي تعرضت لها بسبب زواجها منه، موضحة أنها واجهت هجومًا في بعض الفترات لمجرد ارتباطها بنجم كبير.

وتكشف خلال الحلقة جوانب من حياتها مع محمود ياسين، إلى جانب ذكريات جمعتها به خلال سنوات الزواج والعمل الفني.

دموع شهيرة

ولم تخلُ الحلقة من لحظات مؤثرة، إذ ظهرت شهيرة في البرومو متأثرة إلى حد البكاء أثناء حديثها، من دون أن يكشف الإعلان عن السبب الذي دفعها إلى هذه الحالة.

وتترقب الجماهير عرض الحلقة كاملة لمعرفة تفاصيل اللحظة وما الذي استعادته شهيرة من ذكريات دفعتها إلى التأثر.

تكريم مسيرتها

وسبق أن كُرمت شهيرة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في المسرح المصري، الذي شكل جانبًا مهمًا من تجربتها الفنية.