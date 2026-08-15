فيما أسقطت دفاعات الجيش اليمني طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مدينة مأرب، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم (السبت) استهداف مليشيا الحوثي لأحياء مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بثلاثة صواريخ بالستية.



وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني أسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة مأرب، موضحة أن هناك قتلى وجرحى جراء القصف في أوساط النازحين، ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية.



في غضون ذلك، نفذ الجيش اليمني ضربات قوية على مواقع المليشيا في صرواح ومفرق هيلان ورغوان بمحافظة مأرب بواسطة الطيران المسير ونجح في قتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

كما استهدف المليشيا في عدد من المواقع في الساحل الغربي والضالع، وتمكن من استهداف مواقعها بشكل ناجح. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش اليمني دمرت مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في منطقة صرواح غربي مأرب.

بدوره، أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن القوات المسلحة والأمن تخوضان معركة وطنية واحدة دفاعاً عن اليمن ومؤسسات الدولة، وحمايةً لأمن المواطنين واستقرار الوطن، موضحاً أن المؤسستين العسكرية والأمنية أصبحتا اليوم أكثر تماسكاً ووحدة من أي وقت مضى في مواجهة مشروع الانقلاب والإرهاب الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن حيدان قوله: مليشيا الحوثي لم تعد تواجه جبهة بعينها أو منطقة محددة، وإنما تواجه اليمن بكل أبنائه ومؤسساته وقواه الوطنية، لافتاً إلى أن المعركة لم تعد مقتصرة على جبهة أو منطقة، بل أصبحت معركة وطنية جامعة في مواجهة مليشيا الحوثي. وأشار وزير الداخلية إلى أن المعركة ضد مليشيا الحوثي تمضي بإرادة وطنية نحو إنهاء الانقلاب وأن القوات المسلحة والأمن، إلى جانب المقاومة الشعبية والقوى الوطنية، تواصل أداء مسؤولياتها بثبات وإصرار حتى تحقيق هذا الهدف الوطني.