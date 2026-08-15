كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية وضاح الدبيش تفاصيل التصعيد الدموي السافر الذي ارتكبته مليشيا الحوثي ضد ميناء المخا الحيوي ومحيطه بمحافظة تعز، مؤكداً في تصريحات إلى «عكاظ» أن هذا الاعتداء يعكس تمادي المليشيا في انتهاك الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، ومواصلةً لنهجها الإجرامي في استهداف الأعيان المدنية وقطع سبل عيش المواطنين الأبرياء.



وأوضح الدبيش أن ميناء المخا ومحيطه شهدا مساء أمس هجوماً غاشماً تمثل في إطلاق المليشيا أربعة صواريخ على فترات زمنية متفاوتة، استهدفت الميناء والرصيف البحري والمناطق المجاورة، وطالت الضربات منطقة ترسو فيها قوارب مدنية تقليدية «جلبات» مخصصة للصيادين وتحمل معدات وأدوات صيد معروفة، مما أسفر عن اشتعال النيران في عدد منها واحتراقها بصورة كاملة.



استهداف ممنهج لفرق الإنقاذ



وفي تفاصيل الجريمة وعمليات الاستهداف المزدوج، أشار متحدث القوات المشتركة إلى تعمد مليشيا الحوثي إعاقة عمليات الإنقاذ وإيقاع أكبر قدر من الضحايا؛ مبيناً أن صاروخاً رابعاً وقع أثناء محاولة فرق الإسعاف الوصول إلى الموقع لإجلاء المصابين، الأمر الذي أدى إلى تعقيد المهمة وصعوبة وصول الفرق الطبية في حينه، ومضاعفة أعداد الإصابات. وأضاف: لم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل أقدمت مليشيا الحوثي في مرحلة لاحقة من التصعيد على إطلاق طائرتين مسيّرتين باتجاه المنطقة التي تحتضن ما تبقى من قوارب، مخلّفة دماراً إضافياً ومزيداً من الأضرار.



حصيلة الخسائر وتفنيد الأكاذيب الحوثية



وأفاد الدبيش بأن الحصيلة الأولية للاعتداء أسفرت عن مقتل مدني واحد وإصابة ثمانية آخرين جميعهم من المدنيين، إلى جانب التدمير المباشر لثلاثة قوارب صيد مدنية وأضرار بالغة في محيط الموقع.



وفي رده على مزاعم المليشيا، فنّد متحدث القوات المشتركة الادعاءات الحوثية المضللة، مؤكداً أن القوارب المدمرة هي قوارب صيد مدنية بحتة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأرزاق الصيادين ومعيشتهم اليومية، ولا توجد أي مؤشرات موثقة تثبت استخدامها في أي نشاط عسكري.



وشدد بالقول: إن ادعاء المليشيا بأن القوارب المدمرة كانت «زوارق حربية»، فعلى مليشيا الحوثي إثبات ذلك، وهي مزاعم قابلة للتحقيق وكشف زيفها، خصوصاً في ظل الطبيعة المدنية البحتة للقوارب والمعدات الموجودة عليها وحجم الخسائر الفادحة المسجلة في صفوف المدنيين الأبرياء.



سجل إجرامي متواصل



وفي السياق ذاته، كشف متحدث القوات المشتركة حجم التعنت والإرهاب الحوثي المستمر، موضحاً أن مليشيا الحوثي أطلقت خلال أيام قليلة فقط أكثر من 40 صاروخاً باليستياً، و46 طائرة مسيّرة، وزوارق مفخخة استهدفت بها ميناء المخا ومختلف الأعيان المدنية في المنطقة.



واختتم الدبيش تصريحه بالتأكيد على أن الوضع الميداني في المخا بات مستقراً نسبياً عقب انتهاء موجة القصف الأخيرة، مع استمرار القوات المشتركة في رصد ومتابعة التطورات ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد التام لأي طارئ، ووضع حماية المدنيين وتأمين وصول فرق الإسعاف والإنقاذ على رأس قائمة الأولويات القصوى.