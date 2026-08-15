أظهر تقرير «إنترنت السعودية» في نسخته الخامسة، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تحسّن معدل زمن الاستجابة لأشهر الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة 89%، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة وأدائها.

وبيّن التقرير أن عدداً من أكثر الألعاب انتشاراً سجّل معدلات منخفضة لزمن الاستجابة، إذ بلغ 11 ملي ثانية في لعبتَي «Teamfight Tactics» و«League of Legends»، و12 ملي ثانية في لعبة «Mobile Legends».

وعلى صعيد منصات الألعاب، تصدّرت الأجهزة الذكية الاستخدام بنسبة 22.1%، تلتها منصة «PlayStation» بنسبة 21.8%، أما فترات اللعب، فجاء اللعب الأسبوعي في المقدمة بنسبة 32.1%، يليه اللعب على فترات متقطعة بنسبة 31%، ثم اللعب اليومي بنسبة 29.2%.

وفي مجال إنترنت الأشياء، أشار التقرير إلى بلوغ عدد الاشتراكات 13.85 مليون اشتراك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية في المناطق الحضرية بتقنية إنترنت الأشياء ذات النطاق الضيق «NB-IoT» إلى نحو 99%، مدعومة بأكثر من 30 ألف برج، وبلغت نسبة تبنّي إنترنت الأشياء في المنازل 18%.

وتعكس هذه المؤشرات جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة لاستيعاب الاستخدامات المتنامية للإنترنت، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الاتصال بين الأجهزة، وتعزز حضور المملكة دولياً، إذ تصدّرت المركز الأول عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مواصلةً تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي والابتكار بدعم من رؤية السعودية 2030.