حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز دولية في النسخة الـ38 من أولمبياد المعلوماتية الدولي (IOI 2026)، الذي تستضيفه أوزبكستان خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 386 طالباً وطالبة يمثلون 97 دولة.

وحصد الطالب محمد ناصر الأسمري من إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الميدالية الفضية، مسجلاً أول ميدالية فضية للمملكة في تاريخ مشاركاتها في أولمبياد المعلوماتية الدولي، فيما حقق الطالب سلطان عبدالرحمن العيبان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الميدالية البرونزية، ونال الطالب سعد بندر العريفي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شهادة تقدير.

ومثّل المملكة في الأولمبياد 4 طلاب من المرحلة الثانوية، جرى تدريبهم وتأهيلهم بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وبرعاية تطوير التعليم القابضة.

ورفع المنتخب السعودي بهذا الإنجاز رصيد المملكة في تاريخ مشاركاتها في أولمبياد المعلوماتية الدولي إلى 14 جائزة دولية، بواقع ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية، و5 شهادات تقدير.

وتُعد الميدالية الفضية التي حققها الطالب محمد الأسمري إنجازاً تاريخياً للمملكة في المسابقة، إذ تعد الأولى من نوعها منذ بدء مشاركاتها في الأولمبياد، مواصلة بذلك تطور نتائج المنتخب السعودي في المنافسة الدولية، بعد أن حقق في نسخة العام الماضي ميدالية برونزية وشهادتي تقدير.

وخضع أعضاء المنتخب السعودي قبل المشاركة لرحلة تدريبية وتأهيلية متكاملة، تضمنت سلسلة من المعسكرات التدريبية المكثفة والمسابقات الترشيحية ومسابقات المحاكاة، بهدف تطوير مهاراتهم في حل المشكلات وبناء الإستراتيجيات، وصولًا إلى اختيار أعضاء المنتخب المشارك في الأولمبياد.

ويُعد أولمبياد المعلوماتية الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1989، إحدى أعرق المسابقات العلمية الدولية في مجال علوم الحاسب، ويتنافس المشاركون فيه بصورة فردية في حل مسائل تتطلب مهارات متقدمة في تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة واختبار الحلول والتحقق من صحتها.