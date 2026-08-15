واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تقديم خدماته الطبية المتنوعة لـ705 مستفيدين من أبناء الشعب اليمني الشقيق ممن فقدوا أطرافهم، خلال شهر يوليو 2026، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وقدم المشروع 2,318 خدمة، شملت تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والاستشارات التخصصية، فيما بلغت نسبة الذكور من المستفيدين 60% والإناث 40%، والنازحين 17% مقابل 83% من المقيمين.



ويأتي المشروع امتداداً للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز، لتعزيز إمكانات القطاع الصحي والإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.