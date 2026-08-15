أحبطت السلطات المغربية، اليوم (السبت)، محاولة عدد كبير من المهاجرين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، للوصول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة، الخاضعة للإدارة الإسبانية.



وأعلن التلفزيون الرسمي المغربي أن السلطات منعت نحو 300 مهاجر غير نظامي، تجمعوا في المناطق الجبلية، من الاقتراب أو التسلل إلى سبتة، بدون تسجيل أي مواجهات عنيفة أو خسائر مادية.



وأفاد بأن السلطات حشدت موارد بشرية ومعدات متطورة لمنع أي تسلل لمهاجرين غير نظاميين إلى جيب سبتة، مشيراً إلى أن قوات الأمن تستخدم طائرات مسيّرة للرصد وآليات محمولة للتدخل وشاحنات لضخ المياه لتجنب الاحتكاك المباشر مع المهاجرين غير النظاميين.



ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» عن مصادر أمنية قولها إن مجموعة من المهاجرين كانت تختبئ في منطقة جبلية قرب مدينة الفنيدق المحاذية للمعبر الحدودي مع سبتة.



وذكرت الوكالة أنه تم نشر آلاف من عناصر الأمن المغربي لمنع مزيد من محاولات الدخول الجماعي إلى سبتة، عقب دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل 15 أغسطس. ولا يزال المهاجرون الذين لم يتم توقيفهم موجودين في المنطقة، بحسب المصادر.



وجاء تشديد الإجراءات الأمنية بعد أزمة يومي 30 و31 يوليو، عندما عبر نحو 80 ألف مهاجر الحدود، ما أسفر عن سقوط 82 شخصاً، وفق بيانات معهد الطب الشرعي في سبتة، الذي أجرى عمليات تشريح جثامين الضحايا.



وبحسب تقديرات منظمات إنسانية، بينها منظمة «كاميناندو فرونتيراس»، فقد بلغ عدد الضحايا على جانبي الحدود 141 شخصاً على الأقل.



وذكرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن الوضع في سبتة هادئ في الوقت الراهن، ويرجع ذلك جزئياً إلى الانتشار الأمني المكثف على طول الحدود. وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية على جانبي الحدود الإسبانية والمغربية، عقب حالة التأهب التي أُثيرت خلال الأيام الأخيرة.