أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم السبت،أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأفادت بأن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشدّدت الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت شركة «أدنوك» أعلنت تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أمس (الجمعة)، مؤكدة أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الشركة في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، إنه تمت السيطرة على الوضع عقب استهداف السفينة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الأضرار التي لحقت بها.

وشددت «أدنوك» على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. كما دعت الشركة الجمهور إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالحادث من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.