شددت وزارة الحج والعمرة على المعتمرين بتأشيرات متعددة الدخول على حجز باقة الخدمات لدى مقدمي الخدمات المعتمدين، وأكدت على حسابها في منصة X أن صلاحية التأشيرة لا تغني عن حجز باقي الخدمات.

وكانت وزارة الحج أعلنت في يوليو الماضي إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوماً من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوماً خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.

وبينت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة «نسك» لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين. وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «نسك» قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

وأشارت إلى أن مسار الزيارة الأولى يبدأ بشراء حزمة الخدمات عبر أحد مقدمي الباقات المتاحين في منظومة «نسك»، ثم تقديم طلب إصدار التأشيرة واستكمال معالجته لدى الجهات المختصة، والتحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، وصولاً إلى تسجيل بيانات الدخول عند الوصول وتحديثها عند المغادرة، بما يشمل احتساب مدة الإقامة المتبقية.