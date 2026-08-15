توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم (السبت) أتربة مثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة، تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 3-5 كم. وأوضح المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبه المركز من رياح شديدة على الوجه وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا تصل سرعتها إلى 50-59 كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج حتى الساعة السابعة مساءً.

وكان التقرير الشامل للمركز الوطني توقع أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد على طول الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.