أفادت السلطات البلجيكية اليوم أن حريقاً سريع الانتشار في متنزه فاني الطبيعي شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع ألمانيا، التهم ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات منذ اندلاعه أمس.

وأوضح المتحدث باسم السلطات المحلية في إقليم والونيا نيكولا ييرنو أن سكان قرية سوربرودت القريبة، التي يقطنها نحو 500 شخص، يواجهون خطر إخلاء منازلهم بسبب الدخان واحتمال وصول النيران إلى المناطق السكنية، مشيراً إلى أن السلطات تبحث إصدار أمر بالإخلاء.

وأضاف أن فرق إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وألمانيا تشارك في مكافحة الحريق، الذي اتسع نطاقه بشكل كبير خلال الليل، إلى جانب استخدام طائرات ومروحيات إطفاء ضمن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.